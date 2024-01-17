Герман Греф: наше будущее — переход от финансовой в человекоцентричную организацию

Президент Сбербанка выступил на Дне финансов на ВДНХ в ходе пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российский экономики"

В каждом клиенте Сбера нужно прежде всего видеть человека во всем его многообразии потребностей, его забот, пожеланий и необходимости решения тех или иных жизненных ситуаций. Об этом заявил Президент, Председатель Правления Сбербанка на пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российский экономики" в ходе Дня финансов на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Герман Греф рассказал, какой большой путь в своем развитии прошел банк в XXI веке. Так, еще 20 лет назад среднее время ожидания в очереди в отделении Сбербанка занимало 40 минут. Столько времени требовалось, даже чтобы совершить самую простую операцию, например оплатить услуги ЖКХ. Сейчас такой проблемы давно не существует.

Президент банка отметил три переломные точки в развитии Сбера. Первая — 2014 год, когда банк закончил централизацию всех своих систем и уперся в то, что в физическом мире производительность операций наращивать уже невозможно и нужно уходить в виртуальный мир, где таких понятий, как очереди или необходимость физического перемещения, не существует. В этом году банк начал большую программу по нахождению новой бизнес-модели, связанной с цифровыми финансами. Вторая точка — 2020 год, когда банк полностью перешел на цифровизацию всех своих сервисов. И третья — 2024 год.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: В конце 2023 года наш Наблюдательный совет одобрил новую стратегию развития банка, где в качестве ключевого тезиса мы сформулировали, что должны создать всю экосистему сервисов, и не только финансовых, уже не вокруг клиента, а вокруг человека. Потому что за каждым входящим на наши ресурсы или пересекающим наш порог юридическим или физическим лицом стоит человек. И мы должны видеть человека во всем его многообразии потребностей, его забот, его пожеланий и необходимости решения тех или иных жизненных ситуаций.

Раньше подавляющее большинство сотрудников Сбера занималось в основном оформлением операций, обратил внимание аудитории Герман Греф. Немногие сотрудники занимались обслуживанием. Но все быстро поменялось. Банку удалось построить первые цифровые сервисы, которые сегодня являются стандартом рынка. Более того, P2P-трансакции, то есть перечисление денег от человека к человеку без похода в банк, были изобретены в России.