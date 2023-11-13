"Ростелеком запускает лабораторию нового формата в партнерстве с ритейлером "Магнит"

"Ростелеком" сообщает о запуске первой лаборатории нового формата технологического партнерства, ориентированного на конкретную индустрию B2E TechLab (Business to Enterprise, сегмент крупного бизнеса). Пионером формата стала "М Лаб" — технологическая лаборатория "Магнита", одного из ведущих российских ритейлеров. В реальных условиях компания совместно с "Ростелекомом" и другими вендорами будет разрабатывать и тестировать цифровые решений для отрасли. Лаборатория разместилась в московском кластере "Ломоносов" — флагмане инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".

Одним из первых решений, которые протестируют "Ростелеком" и "Магнит", станет умная система видеонаблюдения с аналитикой трафика для мониторинга покупательских потоков и клиентского пути в магазине. Решения в сфере видеонаблюдения и видеоаналитики сегодня входят в число самых востребованных в бизнесе цифровых сервисов, так как обеспечивают безопасность и эффективность процессов. Для ритейла эти параметры особенно актуальны. Кроме того, компании также запустили процесс отбора технологических решений, которые будут отвечать другим потребностям розничной сети.

Особенность лаборатории заключается в том, что новые разработки испытываются в условиях реального магазина, который "Магнит" специально открыл рядом. Таким образом специалисты лаборатории прямо в настоящем торговом зале смогут протестировать новые форматы электронных ценников, апробировать современные технологии в области контроля выкладки товаров на полке или новые модели касс самообслуживания, а также изучить другие цифровые решения, разработанные другими вендорами.

— Трансформация экономики требует нового формата рыночного взаимодействия. Ведущие компании создают доверительные партнерства для мощной синергии. Мы рады, что “Магнит”, один из лидеров российского ритейла, разделяет такой подход к сотрудничеству, чтобы вместе работать на благо всей индустрии. Продукты и решения, которые будут создаваться в лаборатории, призваны ответить на самые актуальные запросы ритейла и экономики в целом. Поэтому мы ставим перед собой задачу максимально быстро запускать готовые цифровые решения в торговых сетях, — отметил Алексей Подрябинников, вице-президент — директор по работе с корпоративными заказчиками "Ростелекома".