В Сыктывкаре продолжается стройка лыжной базы

В настоящее время лыжники и те, кто занимается спортивным ориентированием, размещены в старом здании по соседству. Однако, оно далеко не соответствует современным требованиям комфорта и безопасности. Новая лыжная база позволит решить эту проблему и обеспечить спортсменам комфортные условия для тренировок.

Строительство новой лыжной базы на ул. Лесопарковой в Сыктывкаре ведется по графику и будет завершено в срок. Мэр города Владимир Голдин подчеркнул, что ход работ замедлился летом из-за непредвиденных погодных условий и проблем с грунтом. Однако, подрядчики активно нагнали отставание и на данный момент строительство идет полным ходом. Планируется, что объект будет сдан к началу летнего сезона.