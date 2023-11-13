В Сыктывкаре продолжается стройка лыжной базы
- 10:30 13 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
Комфортные условия в новом здании лыжной базы на улице Лесопарковой будут созданы для порядка 400 юных спортсменов, а также любителей лыжных прогулок из числа горожан. Это станет настоящим прорывом для развития спортивной инфраструктуры Сыктывкара.
В настоящее время лыжники и те, кто занимается спортивным ориентированием, размещены в старом здании по соседству. Однако, оно далеко не соответствует современным требованиям комфорта и безопасности. Новая лыжная база позволит решить эту проблему и обеспечить спортсменам комфортные условия для тренировок.
Строительство новой лыжной базы на ул. Лесопарковой в Сыктывкаре ведется по графику и будет завершено в срок. Мэр города Владимир Голдин подчеркнул, что ход работ замедлился летом из-за непредвиденных погодных условий и проблем с грунтом. Однако, подрядчики активно нагнали отставание и на данный момент строительство идет полным ходом. Планируется, что объект будет сдан к началу летнего сезона.
По словам представителя компании-подрядчика Андрея Лозового, работы по обустройству фундамента завершены на всех трех блоках здания. На первом блоке уже выполнена кирпичная кладка, а сегодня планируется завоз кровельных материалов. На втором блоке ведется кладка кирпича, и строители готовы приступить к работе на третьем блоке. Все необходимые строительные материалы уже закуплены, поэтому сложностей с их поставками нет.
Новая лыжная база станет настоящей гордостью горожан. Она будет оснащена всем необходимым оборудованием для занятий лыжным спортом и спортивным ориентированием. Кроме того, здесь будет созданы все условия для общения, отдыха и восстановления спортсменов.
Местные жители уже с нетерпением ожидают открытия новой лыжной базы. Это событие значимо не только для спортивного сообщества Сыктывкара, но и для всего города. Обновленная инфраструктура спортивных объектов поможет привлечь еще больше людей к активному образу жизни и спорту.
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