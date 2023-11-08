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В Сыктывкаре пройдет вечер памяти погибшего в ходе проведения СВО поэта

В Сыктывкаре пройдет вечер памяти погибшего в ходе проведения СВО поэтафото Нацбиблиотеки Коми

В столице Коми состоится вечер памяти погибшего в ходе проведения специальной военной операции поэта Николая Попова.

В Нацбиблиотеке Коми 15 ноября в 17:00 пройдет творческий вечер, посвященный памяти погибшего на специальной военной операции прозаика, поэта и члена Союза писателей России Николая Попова.

В программе вечера будут музыкальные номера, а также стихи в исполнении друзей и близких поэта. 

Напомним, что Николай Попов родился в Усинске 18 сентября 1975 года. Свою творческую деятельность поэт начал в 1990 году. Он активно писал стихи и прозу. С октября 2022 года поэт начал принимать участие в СВО. В ходе исполнения воинского долга Николай Попов героически погиб 27 мая 2023 года. Его наградили орденом мужества посмертно.
 

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