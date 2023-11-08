В Сыктывкаре пройдет вечер памяти погибшего в ходе проведения СВО поэта

В программе вечера будут музыкальные номера, а также стихи в исполнении друзей и близких поэта.

Напомним, что Николай Попов родился в Усинске 18 сентября 1975 года. Свою творческую деятельность поэт начал в 1990 году. Он активно писал стихи и прозу. С октября 2022 года поэт начал принимать участие в СВО. В ходе исполнения воинского долга Николай Попов героически погиб 27 мая 2023 года. Его наградили орденом мужества посмертно.

