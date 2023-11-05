Уйба открыл на международной выставке интерактивный стенд Коми
- 11:18 5 ноября
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- Елизавета Петрова
Фото пресс-службы Министерства экономического развития, промышленности и транспорта РК
На международной выставке "Россия" открыли стенд Коми. В открытии участвовал губернатор региона Владимир Уйба. Об этом сообщает БНК.
На крупнейшем мероприятии года были представлены павильоны всех регионов России, в том числе и нашей республики. В центре экспозиции Коми находится сосна, вблизи нее изображены скалы, есть LED-панели и тач-панели. Еще на стенде имеется голографическое изображение лося.
Рядом расположена зона дома и зона для просмотра роликов в виртуальной реальности. Экспозиция меняется в соответствии с временем года. Через LED-панели и LED-фризу можно наблюдать и дождь и снег, и северное сияние. Возле сосны есть скамейка для зрителей, здесь же можно зарядить мобильные телефоны.
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