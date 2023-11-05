Уйба открыл на международной выставке интерактивный стенд Коми

На крупнейшем мероприятии года были представлены павильоны всех регионов России, в том числе и нашей республики. В центре экспозиции Коми находится сосна, вблизи нее изображены скалы, есть LED-панели и тач-панели. Еще на стенде имеется голографическое изображение лося.

Рядом расположена зона дома и зона для просмотра роликов в виртуальной реальности. Экспозиция меняется в соответствии с временем года. Через LED-панели и LED-фризу можно наблюдать и дождь и снег, и северное сияние. Возле сосны есть скамейка для зрителей, здесь же можно зарядить мобильные телефоны.