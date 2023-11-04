Владимир Уйба провел внеочередное заседание Антитеррористической комиссии в Коми

На заседании Антитеррористической комиссии в Коми приняты дополнительные меры, направленные на противодействие распространению радикальными структурами идеологии терроризма и экстремизма и профилактический охват контингентов лиц, подверженных её влиянию, сообщает пресс-служба главы Коми.

"30 октября президент РФ Владимир Путин провёл совещание с членами Совета Безопасности, Правительства и руководством силовых ведомств. На этом совещании он призвал обратить внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твёрдых, своевременных и чётких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия. В республике проживают представители более 120 национальностей, межэтническая обстановка в регионе на протяжении многих лет не вызывает опасений", - отметил глава Коми Владимир Уйба, открывая заседание.