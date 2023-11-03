Эксперты Сбера и Правительства Коми разработали предложения для ИИ-трансформации региона

В СЗФО прошла первая дизайн-сессия по искусственному интеллекту

3 ноября 2023 года

В Сыктывкаре прошла первая в СЗФО дизайн-сессия Сбера по ИИ-трансформации региона. Мероприятие открыли председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и глава Республики Коми Владимир Уйба.

Представители отраслевых министерств региона работали в проектных командах и на реальных кейсах изучили возможности применения технологий искусственного интеллекта в образовании, транспорте, строительстве, здравоохранении, экологии, сельском хозяйстве. По итогам дизайн-сессии участники сформировали перечень приоритетных проектов для ИИ-трансформации Республики Коми.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: "По нашей инициативе в России действует программа ИИ-трансформации регионов. Ее цель – оперативное внедрение технологий искусственного интеллекта в различные сферы экономики. Дизайн-сессии – это своего рода мозговой штурм, на котором участники всего за несколько часов изучают возможности искусственного интеллекта на готовых примерах и оценивают, насколько те или иные инструменты применимы в их конкретном регионе. Это практико-ориентированный подход, благодаря которому жизнь людей становится удобнее и комфортнее, а регион получает дополнительный импульс для инновационного развития".