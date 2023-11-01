На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Школьный трек международной конференции откроет Александр Ведяхин, а соведущим впервые станет СберКот

В рамках международной конференции AI Journey состоится школьный трек AIJ Junior, который пройдет в онлайн формате 22 ноября. Он предназначен для учащихся средних и старших классов, которые интересуются искусственным интеллектом (ИИ). На нем школьники узнают, как ИИ меняет мир к лучшему, дарит крутые возможности и помогает совершать удивительные открытия. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте конференции.

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин проведет открытый урок с участием юных талантов в области искусственного интеллекта. Далее состоятся лекции экспертов в области передовых технологий. В частности, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики Андрей Райгородский выступит на тему "Графы, случайные графы и надежность сети", а арт-директор "Союзмультфильма" Юлия Евдокимова объяснит, как создать свой сериал. Также пройдут онлайн-воркшоп "Как написать сказку при помощи AI", онлайн-интерактив по нейроквестам "Развлекательные навыки на базе GigaChat" и многое другое.