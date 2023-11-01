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На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллектФото Sber

Школьный трек международной конференции откроет Александр Ведяхин, а соведущим впервые станет СберКот

В рамках международной конференции AI Journey состоится школьный трек AIJ Junior, который пройдет в онлайн формате 22 ноября. Он предназначен для учащихся средних и старших классов, которые интересуются искусственным интеллектом (ИИ). На нем школьники узнают, как ИИ меняет мир к лучшему, дарит крутые возможности и помогает совершать удивительные открытия. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте конференции.

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин проведет открытый урок с участием юных талантов в области искусственного интеллекта. Далее состоятся лекции экспертов в области передовых технологий. В частности, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики Андрей Райгородский выступит на тему "Графы, случайные графы и надежность сети", а арт-директор "Союзмультфильма" Юлия Евдокимова объяснит, как создать свой сериал. Также пройдут онлайн-воркшоп "Как написать сказку при помощи AI", онлайн-интерактив по нейроквестам "Развлекательные навыки на базе GigaChat" и многое другое.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Технологии искусственного интеллекта по плечу каждому, кто ими по-настоящему увлечен. Возраст неважен, главное — интерес и желание внести свой вклад в эту отрасль, которая развивается супербыстро. Уже несколько лет подряд мы проводим AIJ Junior, и каждый раз меня поражает, насколько глубоко ребята погружены в искусственный интеллект, насколько зрелые идеи предлагают. А идея нашего школьного трека такова: рассказать об этих технологиях максимально простым языком, чтобы было интересно и тем, кто уже давно осваивает предмет, и тем, кто только начинает свой путь в искусственном интеллекте. Мы пригласили топовых спикеров, которые не просто владеют темой, но и могут понятно о ней рассказать. И, конечно, не обошлось без всеми любимого СберКота, который будет комментировать выступления спикеров. Приглашаю ребят подключаться онлайн из любой точки планеты. Это совершенно бесплатно и очень увлекательно!

Восьмая международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey 2023 "Путешествие в мир искусственного интеллекта" пройдет с 22 по 24 ноября и соберёт ведущих российских и международных экспертов. Мероприятие будет посвящено науке и последним разработкам в области ИИ, его роли в реализации государственных инициатив и развитии бизнеса, а также популяризации технологий среди молодежи.

Участников AI Journey ждут презентации и выступления ведущих экспертов в рамках трех тематических треков: наука, бизнес и общество. Слушатели познакомятся с лучшими практиками и кейсами внедрения ИИ в различных отраслях экономики и такими передовыми технологиями, как компьютерное зрение (CV), речевая аналитика (Speech Analytics), графы (Graphs), большие языковые модели (LLM) и генеративный ИИ. На площадке также обсудят вопросы регуляторики и этики, роль ИИ в создании решений на благо общества, устойчивого развития и ESG.

По традиции на мероприятии будут подведены итоги открытого отбора научных статей AI Journey Science и международных онлайн-соревнований по искусственному интеллекту AI Challenge и AIJ Contest.

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