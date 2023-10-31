Сразу два формата премиального обслуживания в Сбере признаны лучшими

Премиальный формат обслуживания СберПремьер победил в номинации "Лучший банк для клиентов Premium Light" премии Frank Premium Banking Award 2023. А СберПервый признан лучшим в номинации "Лучший банк для клиентов Top Premium". Награда присуждена по итогам ежегодного исследования Frank Research Group рынка банковских услуг для премиальных клиентов, состояние которых не превышает 60 миллионов рублей. Эксперты оценивали рынок premium banking в России по таким параметрам, как коммуникации с клиентами, интернет- и мобильные приложения, дебетовые и кредитные карты, доступность банковских услуг — от обмена валюты до аренды ячеек, — программа лояльности и программа привилегий для состоятельных клиентов и другие аспекты обслуживания. Николай Васев, старший вице-президент, руководитель блока "Развитие клиентского опыта B2C" Сбербанка: "Мы очень рады получить такую высокую оценку экспертного сообщества и благодарны нашим клиентам за то, что они выбирают Сбер. За последний год мы проделали огромную работу по улучшению обслуживания и развитию базовых продуктов формата СберПремьер, чтобы людям с нами было всегда удобно и выгодно. А СберПервый уже третий год подряд признается лучшим банком для состоятельных клиентов с капиталом от 10 миллионов рублей. Число премиальных клиентов в Сбере растет, и мы продолжим улучшать продукты и сервисы для них".

СберПремьер — это премиальный формат банковского обслуживания, привилегиями которого можно пользоваться бесплатно, если вы тратите по картам от 150 тысяч рублей в месяц или имеете на балансе и в инвестициях от 2 миллионов рублей (действует также смешанный критерий: траты от 100 тысяч рублей и баланс от 1,5 миллионов рублей). В пакет услуг "СберПремьер" входит приоритетное обслуживание в офисах и выделенная линия в контактном центре 24/7, персональный менеджер, лучшие условия по СберКартам, переводы без комиссии, страхование путешественников за рубежом и по России, специальный курс обмена бонусов на рубли, улучшенная подписка СберПрайм, а также повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо за покупки у партнеров Сбера — на СберМаркете, Мегамаркете, Самокате, ЕАПТЕКЕ — и другие привилегии.

СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов Сбера, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Услуги СберПервого можно получить как дистанционно, так и в 150 офисах по всей России. Это крупнейшая в стране сеть центров премиального обслуживания с лучшими финансовыми советниками. Среди привилегий СберПервого: индивидуальные инвестиционные решения и страховые продукты, премиальные банковские карты с повышенными бонусами в популярных категориях расходов, вклады с повышенными ставками и льготные курсы обмена валют. Клиенты СберПервого также могут получить доступ к самому крупному деловому сообществу топ-менеджеров и владельцев бизнеса "Клуб Первых". По итогам III квартала 2023 года число клиентов СберПервого превысило 137 тысяч человек. Показатель удовлетворённости клиентов (CSI) составляет более 98%.