Сбер впервые провел серию лекций по искусственному интеллекту под эгидой AI Journey в Китае

Специалисты Сбера и AIRI выступили на Открытой неделе NAUKA 0+ в Шэньчжэне где рассказали, как нейросети меняют мир Эксперты Сбера и Института искусственного интеллекта AIRI выступили спикерами Открытой недели NAUKA 0+, которая состоялась 24–29 октября в Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне, Китай. Сбер выступил партнером мероприятия.

В рамках трека, организованного под эгидой международной конференции AI Journey, спикеры рассказали о роли и значении искусственного интеллекта в такой сверхактуальной задаче, как поиск новых функциональных материалов, об истории генеративных моделей и диффузионном подходе, который дает наиболее качественные результаты при генерации изображений, анимационных видеороликов по текстовым описаниям, в том числе на примере нейросети Сбера Kandinsky. Кроме того, состоялись лекции о мультимодальных архитектурах, которые позволяют создавать приложения и решения нового уровня, о подходах к этическому регулированию в сфере искусственного интеллекта, а также тенденциях и математических задачах, которые нужно решить для достижения сильного искусственного интеллекта и прорывных научных результатов.

AI Journey — ежегодная международная конференция Сбера для обсуждения вопросов развития технологий ИИ и машинного обучения. AI Journey 2023 пройдет с 22 по 24 ноября и соберет ведущих российских и международных экспертов. Мероприятие будет посвящено науке и последним разработкам в области ИИ, его роли в реализации государственных инициатив и развитии бизнеса, а также популяризации технологий среди молодежи. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте мероприятия.