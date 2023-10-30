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Пожар нефтяного резервуара под Усинском, где погиб человек, попал на видео

Пожар нефтяного резервуара под Усинском, где погиб человек, попал на видеоФото ГАУ МЧС ПО Коми

Вчера 29 октября, в Усинске произошел серьезный пожар. Сообщение о возгорании нефтяного резервуара при проведении работ организацией "Эколайф" в поселке Верхнеколвинск поступило около половины 12 утра. Несколько часов спустя огонь охватил и соседний резервуар. Площадь пожара достигла 360 квадратных метров. Чтобы ликвидировать пламя, к тушению пожара привлекли несколько десятков единиц техники, в том числе пеноподъемник и более 30 спасателей. Пожар удалось "победить" только ближе к восьми вечера. Видео с места событий смотрите в нашем телеграм-канале

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности во время проведения ремонтных работ.

На сегодняшний день известно как минимум об одном погибшем и двух пострадавших (один госпитализирован в Усинскую ЦРБ). В СУ Следственного комитета Коми возбудили уголовное дело по ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Глава региона Владимир Уйба взял ситуацию на контроль и заявил, что сегодня, 30 октября, вылетит на место и проведет оперштаб, дабы проанализировать работу служб и "определиться" с пострадавшими.

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