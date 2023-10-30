Пожар нефтяного резервуара под Усинском, где погиб человек, попал на видео

Вчера 29 октября, в Усинске произошел серьезный пожар. Сообщение о возгорании нефтяного резервуара при проведении работ организацией "Эколайф" в поселке Верхнеколвинск поступило около половины 12 утра. Несколько часов спустя огонь охватил и соседний резервуар. Площадь пожара достигла 360 квадратных метров. Чтобы ликвидировать пламя, к тушению пожара привлекли несколько десятков единиц техники, в том числе пеноподъемник и более 30 спасателей. Пожар удалось "победить" только ближе к восьми вечера. Видео с места событий смотрите в нашем телеграм-канале.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности во время проведения ремонтных работ.