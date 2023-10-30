Пожар нефтяного резервуара под Усинском, где погиб человек, попал на видео
- 07:00 30 октября
- 12+
- Татьяна Зубова
Вчера 29 октября, в Усинске произошел серьезный пожар. Сообщение о возгорании нефтяного резервуара при проведении работ организацией "Эколайф" в поселке Верхнеколвинск поступило около половины 12 утра. Несколько часов спустя огонь охватил и соседний резервуар. Площадь пожара достигла 360 квадратных метров. Чтобы ликвидировать пламя, к тушению пожара привлекли несколько десятков единиц техники, в том числе пеноподъемник и более 30 спасателей. Пожар удалось "победить" только ближе к восьми вечера. Видео с места событий смотрите в нашем телеграм-канале.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности во время проведения ремонтных работ.
На сегодняшний день известно как минимум об одном погибшем и двух пострадавших (один госпитализирован в Усинскую ЦРБ). В СУ Следственного комитета Коми возбудили уголовное дело по ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
Глава региона Владимир Уйба взял ситуацию на контроль и заявил, что сегодня, 30 октября, вылетит на место и проведет оперштаб, дабы проанализировать работу служб и "определиться" с пострадавшими.
...