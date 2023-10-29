Владимир Уйба передал бойцам в зоне СВО квадроциклы и гуманитарную помощь

28 октября глава Коми, Владимир Уйба, посетил зону проведения специальной военной операции (СВО), где встретился с бойцами из республики. Об этом он сообщил в видеообращении. В ходе встречи Владимир Уйба передал квадроциклы бойцам. Второй квадроцикл готовится к отправке в часть.

Глава Коми подчеркнул, что бойцы подтвердили важность такой техники, поскольку на передовой скорость играет решающую роль в решении важных задач. Он отметил, что квадроциклы обладают большей маневренностью по сравнению с обычными автомобилями типа УАЗика. Владимир Уйба подчеркнул, что эти квадроциклы будут служить в помощь бойцам и способствовать будущей победе.