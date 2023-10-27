Платить налоги со SberPay — быстрее и удобнее

Сбер и Федеральная налоговая служба сделали оплату налогов проще и удобнее: налогоплательщикам стал доступен платежный сервис SberPay. Теперь достаточно нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика — и система автоматически переведет вас в приложение СберБанк Онлайн. Останется только подтвердить в нем оплату.

При необходимости можно изменить счет списания средств, если не подойдет тот, что установлен по умолчанию. Вручную вносить данные карты не нужно. Провести платеж помогает ЮKassa — сервис финтех-компании ЮMoney.