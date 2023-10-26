За 9 месяцев Сбер реструктурировал 98 тысяч кредитов физлиц на 45 миллиардов рублей

90% заявок на реструктуризацию поступает через СберБанк Онлайн.

Ситуация с объемом реструктуризаций физлицам в Сбере стала значительно лучше — так, их объем на 55% снизился по отношению к прошлому году. Об этом на конференции "Технологии взыскания в эпоху цифровой трансформации" рассказал директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Денис Кузнецов.

Денис Кузнецов, директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка:

"За девять месяцев этого года мы реструктурировали 98 тысяч кредитов на 45 миллиардов рублей (без учета госпрограммы кредитных каникул для военнослужащих). По сравнению с аналогичным периодом 2022 года это на 55% меньше по объему реструктурированных кредитов и на 60% меньше по их сумме. Основная часть операций происходит в СберБанк Онлайн: 90% заявок на программы реструктуризации поступает оттуда, почти 67% там же подписывается. При этом более 27% онлайн-реструктуризаций мы проводим за семь минут".