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Семь проектов Сбера получили дизайнерскую премию Best for Life

Семь проектов Сбера получили дизайнерскую премию Best for LifeФото Sber

Эксперты высоко оценили дизайн социальных, корпоративных, событийных, рекламных и других проектов банка.

Сбер стал семикратным лауреатом международной премии в области визуальных коммуникаций, архитектуры, промышленного и продуктового дизайна Best for Life Design Award 2023. Эксперты признали лучшими сразу семь проектов банка.

Карточка реализуемого объекта на Portal DA победила в номинации "Проект года" (блок Digital Design, категория "UX/UI-дизайн").

Portal DA — уникальный сервис Сбера по реализации непрофильных активов и залогового имущества. Пользователям доступны прямые продажи активов, продажи на торгах в банкротстве, на коммерческих торгах, внутреннем аукционе портала и так далее.

Для каждого способа покупки разработана уникальная карточка с описанием торгов и лотов на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), сроков проведения аукционов и другими данными. Для внутренних аукционов портала в карточке объекта разработан отдельный блок, в котором пользователь может сделать ставку. В зависимости от способа покупки портал в карточке объекта предложит сервисы, которые помогут клиенту совершить сделку. Для каждой категории активов на Portal DA разработан уникальный набор важных для покупателя характеристик. Так, для квартиры в первую очередь будут указаны общая площадь и кадастровый номер, для торгового центра — статус актива, арендопригодная площадь и выручка, для водного транспорта — дедвейт, максимальная скорость и осадка.

Проект "Традиция инноваций: поздравление клиентов в формате AR" победил в номинации "Проект года" (блок Product& Promotion, категория "Шедевры рекламы").

Сбер разработал новый формат поздравления клиентов с праздниками — короткие видеосюжеты в телеграм-канале Сбера, которые соединяют реальный и виртуальный миры через AR-технологии. Проект уникален тем, что сочетает свежую креативную концепцию и особенности производства контента, которые позволяют создавать ролик с дополненной реальностью всего за неделю. Процент репостов таких роликов на 51% выше по сравнению с обычными постами в телеграм-канале Сбера.

Дизайн для проекта "Зеленый Марафон — 2023" победил в номинации "Проект года" (блок Art& Design, категория "Социальный дизайн").

В 2023 году Сбер разработал новый дизайн благотворительного проекта "Зеленый Марафон". В основе креативной концепции — человекоцентричная модель маркетинга. Человечность, эмпатия, социальная и экологическая ответственность — двигатели позитивных изменений в обществе. Это нашло свое отражение в айдентике, ключевом визуальном образе, коммуникациях и брендинге события.

Phygital-проект "Второе дыхание" для медиафасадов в офисах Сбера победил в номинации "Проект года" (блок Art& Design, категория "Анимация и иллюстрация").

Уникальный phygital-проект Сбера (от англ. physical + digital — "физический" и "цифровой") соединяет цифровое и реальное пространства при помощи инноваций в области дизайна среды. В его основе — видеоролики с изображением природных ландшафтов в 3D-графике. Контент размещен на цифровых медиафасадах офисов Сбера в Москве. Проект развивает HR-бренд компании: помогает создавать комфортную среду на рабочем месте, снижать уровень стресса и повышать креативность сотрудников.

Дизайн-концепция для ежегодной международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2022 победил в номинации "Проект года" (блок Art& Design, категория "Ивент-дизайн").

В основу дизайн-концепции для AI Journey 2022 ("Путешествие в мир искусственного интеллекта") команда проекта заложила идею искусственного интеллекта (ИИ) и его непрерывного развития. ИИ был представлен в виде нейронной мембраны, которая имела технологичный и цифровой характер, соотносилась с большим количеством тем и актуальной повесткой конференции. Структура мембраны была создана на базе компьютерного генеративного скрипта, который имел объем и глубину, в также мог принимать различные формы, а связи между его элементами напоминали цифровые сигналы, синапсы. Генеративная 3D-графика, мягкое свечение синапсов и градиентные цветовые переходы позволяли плавно менять визуальное настроение сессий AI Journey. Дизайн-концепция получила много положительных отзывов.

Дизайн для проекта "Зеленый день — 2022" победил в номинации "Проект года" (блок Product& Promotion, категория "Концепция рекламной кампании").

Акция "Зеленый день" приурочена ко дню рождения Сбера и проводится с 2018 года. Креативная концепция рекламной кампании в 2022-м была основана на двух ключевых атрибутах — технологичности и выгодности. Поэтому ее ключевым визуальным образом стала цифровая подарочная коробка с лучшими предложениями. Набор скидок и подарков как будто "упакован" специально для каждого клиента, что отражает главную идею кампании: каждый из более чем 100 миллионов клиентов Сбера получит персонализированный подарок в самый выгодный день в году. Уникальный креатив привлек внимание к акции, подчеркнул технологичный подход бренда к формированию лучших предложений, что выделило акцию на общем фоне.

Экран задолженности по Кредитной СберКарте победил в номинации "Дизайн-концепция года" (блок Digital Design, категория "Пользовательский интерфейс").

Кредитная СберКарта сочетает целый ряд преимуществ — это единая процентная ставка, бесплатное информирование и обслуживание, а главное — беспроцентный период 120 дней. Благодаря функциональному экрану в мобильном приложении СберБанк Онлайн клиент знает, что и когда происходит с деньгами на его кредитке. Видно, до какого числа и какую сумму нужно внести, чтобы оставаться в беспроцентном периоде и не переплачивать за покупки по карте.

Best for Life Design Award — международная премия в области визуальных коммуникаций, архитектуры, промышленного и продуктового дизайна. Она подчеркивает важность обеспечения потребительского рынка качественными товарами и услугами в сфере строительства, ремонта, дизайна интерьера и ландшафта, благодаря которым и жилые, и рабочие пространства, и места отдыха не только облагораживаются, но и становятся комфортными и экологически безопасными. Премия помогает профессиональному сообществу выявлять лучшие проекты, знакомиться с лидерами мнений, получать актуальную информацию о трендах и выстраивать долгосрочные партнерские отношения.

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