В Коми пенсионеры получили почти 200 миллионов рублей на компенсацию проезда. Об этом сообщили в пресс-службе СФР республики.

Более 18 тысяч неработающих пенсионеров Коми получили компенсацию расходов на проезд к месту отдыха в этом году. Уточняется, что на выплату компенсации было выделено 196,6 миллиона рублей.