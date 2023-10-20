Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми пенсионеры получили почти 200 миллионов рублей на компенсацию проезда

В Коми пенсионеры получили почти 200 миллионов рублей на компенсацию проездаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми пенсионеры получили почти 200 миллионов рублей на компенсацию проезда. Об этом сообщили в пресс-службе СФР республики.

Более 18 тысяч неработающих пенсионеров Коми получили компенсацию расходов на проезд к месту отдыха в этом году. Уточняется, что на выплату компенсации было выделено 196,6 миллиона рублей.

В соцфонде добавили, что на компенсацию могут рассчитывать жители северных районов Коми, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности. Выплаты производят один раз в два года.

Ранее мы писали о том, что в России проиндексируют пенсии. Известно, сколько будут получать трудоустроенные и нетрудоустроенные пенсионеры.

...

  • 0

Популярное

Последние новости