В Коми пенсионеры получили почти 200 миллионов рублей на компенсацию проезда
- 16:00 20 октября
- 0+
- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Коми пенсионеры получили почти 200 миллионов рублей на компенсацию проезда. Об этом сообщили в пресс-службе СФР республики.
Более 18 тысяч неработающих пенсионеров Коми получили компенсацию расходов на проезд к месту отдыха в этом году. Уточняется, что на выплату компенсации было выделено 196,6 миллиона рублей.
В соцфонде добавили, что на компенсацию могут рассчитывать жители северных районов Коми, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности. Выплаты производят один раз в два года.
Ранее мы писали о том, что в России проиндексируют пенсии. Известно, сколько будут получать трудоустроенные и нетрудоустроенные пенсионеры.
...