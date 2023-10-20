В России изменится модель перехода в 10-й класс и процесс поступления в колледжи
- 16:30 20 октября
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- Служба новостей
Глава Рособрнадзора, Анзор Музаев, заявил на встрече с родителями, что модель перехода из 9-го класса в 10-й класс и процесс поступления в колледжи в России будут изменены. По его мнению, нынешний формат не соответствует современным требованиям.
В настоящее время для поступления в колледж не требуются результаты ЕГЭ или ОГЭ, достаточно иметь аттестат о среднем образовании. Музаев отметил, что часто аттестат выдают девятиклассникам только для того, чтобы они пошли в техникум или колледж, и это несправедливо. Он отметил, что в колледжи чаще поступают отличники, а слабоуспевающие идут в 10-й класс.
Глава Рособрнадзора отметил, что отказ от ОГЭ после 9-го класса не рассматривается, и ведомство стремится увеличить количество предметов, сдаваемых после 9-го класса в форме общего государственного экзамена. В настоящее время обязательными являются только два предмета - русский язык и математика.
Музаев также упомянул, что при переходе на четыре экзамена в 9-х классах было предположение, что будет постепенное увеличение количества предметов, сдаваемых на экзаменах. Он выразил мнение, что должно быть два обязательных предмета и четыре по выбору.
Таким образом, планируется изменить модель поступления в 10-й класс и колледжи, возможно, путем увеличения количества предметов, сдаваемых на экзаменах, и более справедливого подхода к оценке учеников.
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