В России изменится модель перехода в 10-й класс и процесс поступления в колледжи

Глава Рособрнадзора, Анзор Музаев, заявил на встрече с родителями, что модель перехода из 9-го класса в 10-й класс и процесс поступления в колледжи в России будут изменены. По его мнению, нынешний формат не соответствует современным требованиям.

В настоящее время для поступления в колледж не требуются результаты ЕГЭ или ОГЭ, достаточно иметь аттестат о среднем образовании. Музаев отметил, что часто аттестат выдают девятиклассникам только для того, чтобы они пошли в техникум или колледж, и это несправедливо. Он отметил, что в колледжи чаще поступают отличники, а слабоуспевающие идут в 10-й класс.