Тифлокомментатор из Сыктывкара: “Слабовидящие люди тоже “смотрят” спектакли в театре”
- 16:00 20 октября
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- Служба новостей
Мало кто знает, но незрячие люди тоже ходят в театры на спектакли и помогают им в этом тифлокомментаторы. Это такие специалисты, которые коротко и лаконично рассказывают, что происходит на сцене, когда артисты не произносят реплики. Задача тифлокомментатора передать атмосферу спектакля, указать на изменения, описать то, что не видят люди с нарушениями зрения. В сыктывкарском Академическом театре драмы имени Савина и Молодежном театре Республики Коми работает тифлокомментатором и помогает “увидеть” спектакли Светлана Зарянко. Она рассказала “Про Городу”, почему выбрала такую необычную специальность и в чем состоят трудности этой профессии.
“С 2020 года Академический театр имени Савина ежегодно проводит спектакли с тифлокомментированием, примерно по три постановки в год. С 2021 года к этой миссии присоединился и Молодежный театр. Тифлокомментирование — это лаконичное описание предметов, пространства или действий, которые непонятны слабовидящим и незрячим людям. И это, правда, бывает не всегда просто. Меня до сих пор иногда потряхивает при “горячем” тифлокомментировании. Но я с трепетом подхожу к этому вопросу. Страшно обмануть, когда он тебе полностью доверяют, ведь слабовидящие люди “смотрят” спектакли с моих слов”, — вводит в суть профессии Светлана.
“Все началось в локдаун”
“Когда был локдаун, каждый заполнял свое свободное время, как мог. Многие осваивали новые навыки, занимались саморазвитием. Я же заинтересовалась, как живут слепые люди. Тогда я уже знала, что в Сыктывкаре в “Комикино” есть фильмы с записанным тифлокомментированием. Стало интересно, можно ли что-то подобное организовать в театре, где я работаю. Именно тогда проводился набор на курсы по тифлокомментированию в институт РЕАКОМП. Фонд “Искусство, наука и спорт” выделял грант на обучение. Для его получения необходимо было пройти определенные экзамены. Это были тесты на эмпатию, внимание к деталям, умение лаконично донести информацию. Сейчас я понимаю, насколько это действительно важно в этой профессии. Пройти оказалось не так просто, вероятно мне помог предыдущий опыт работы на радио и телевидении”.
“После окончания обучения, при поддержке руководства театра стали практиковать тифлокомментирование спектаклей. Начали с “Грозы”. На тот момент не было никакого дополнительного финансирования, оборудования. Вот я приехала: у меня есть корочка тифлокомментатора высшей категории, есть определенные знания, но нет опыта. Отлично, что у нас театр двуязычный и уже было оборудование для синхронного перевода с коми языка на русский. Именно его мы использовали в самом начале”.
“Задача тифлокомментатора — стать не мозгом, а зрением”
“Первые успешные шаги дали понимание дальнейшей стратегии работы в этом направлении. С 2021 года регулярное проведение тифлокомментирования в театрах стало возможным благодаря грантовой поддержке фонда “Искусство, наука и спорт”. В рамках гранта сейчас мы приглашаем примерно 20 незрячих гостей на каждый спектакль с тифлокомментированием. Отмечу, не сразу было именно такое количество зрителей. Я неоднократно задавалась вопросом о нужности этой работы. Многие приглашенные с нарушением зрения и сами не понимали, что это такое. Но достаточно быстро все освоились, театр стал точкой притяжения для людей с проблемами зрения. Уже к концу первого сезона мы стали добавлять места: гостей стало больше запланированных ранее 20 человек. Это была наша победа. Мы поняли, что движемся в правильном направлении”.
Про сложности тифлокомментирования
“В фильмах с тифлокомментированием все записано, все выверено. Там точно не попадешь на реплики артистов. “Горячее” подготовленное комментирование — это гораздо сложнее. Во время спектакля я не могу говорить одновременно с артистами, не могу выдавать свое субъективное мнение. Задача тифлокомментатора стать не мозгом, а именно зрением. А это действительно непросто. Тебе все время хочется дать какую-то свою личную оценку, мнение оно так или иначе сквозит. Хочется сказать, например, что лицо мужчины одухотворенное. Но задача тифлокомментатора проанализировать, по каким признакам определяется эта одухотворенность, описать таким образом, чтобы слушатель сам составил портрет героя. И это бывает сложно. Иногда я ловлю себя на ошибках. Непросто передать атмосферу спектакля, а она складывается из света, из декораций, из предметов. Если я вижу пьющего человека или бомжа, я не могу сказать, что это бомж. Потому что по развитию сюжета это может быть переодетый принц, загримированный, который потом изменится. Если я комментирую какую-то комедию, я иногда “колюсь”: начинаю смеяться, выключаю звук. После спектакля мои слушатели говорят: “Светлана это было — огонь, очень смешно”! Да, иногда не могу сдержаться и вовремя выключить микрофон”.
“Горячее подготовленное тифлокомментирование — это когда у тебя есть возможность написать текст заранее, а вот читать его в процессе действия спектакля. Это сложнее, чем неподготовленное — при неподготовленном ты меньше с себя спрашиваешь. А тут, когда ошибаешься, невольно начинаешь себя корить. Потом спускаешься к зрителям и ждешь замечания, а тебя, наоборот, хвалят”.
“У меня есть возможность бывать на репетициях, ведь я работаю в театре. Но чаще я готовлюсь к спектаклю по видеозаписи — пишу сценарий. Тифлокомментатору важно коротко описать происходящее, чтобы уместиться в паузы между репликами. Всегда нужно делать выбор: в какой момент описать действие, перестановку или сценографию, не совмещая свой комментарий с репликами артистов. В таких случаях выбираешь что-то заранее сказать или постфактум. Для тифлокомментатора важно режиссерское мышление. Есть нюанс: состав, по которому ты писал сценарий, играл с одним ритмом, а на сцене появляется другой состав артистов и спектакль уже звучит по-другому. Иногда я нервничаю, что не успею подстроиться под ритм”.
“Часто после спектакля мы с моими слушателями остаемся в зале”
“Театр тесно сотрудничает с сыктывкарским обществом слепых. И оттуда у нас есть постоянные зрители. Удивительно, они бывают очень строгими критиками, но это и помогает. Я на них постоянно ориентируюсь. Иногда мне кажется, что важно описать танец, например, в “Хануме”. А потом подходят ребята после спектакля и говорят: “Нам немного мешало описание, мы не хотим одновременно слышать музыку и комментарий”. И после я корректирую свой сценарий. Часто после спектакля мы со слушателями беседуем, обсуждаем спектакль, они так интересно рассказывают, с юмором. Есть среди моих слушателей очень строгий молодой человек, очень серьезный, словно театральный критик: дает рецензию на каждую сцену, которую я комментирую. Мама и сын постоянно к нам ходят: женщина почти ничего не видит, а молодой человек слабовидящий. Это люди, которые с большой нежностью ко мне относятся. Я их очень люблю. После каждого спектакля они угощают меня конфетами, это очень трогательно”.
“Я была бы рада попробовать комментировать не только в театре. В музеях, на выставках — с удовольствием. Это не вопрос цены, а вопрос практики и желание быть полезной и реализованной в этой сфере. Нас и готовили как специалистов широкого профиля. В искусстве есть такое: чем уже рамки, тем интереснее работать.Тифлокомментатор всегда в узких рамках: он должен придумывать интересные ходы в сценарии. Это тоже вид искусства, в котором я с удовольствием развиваюсь”.
В реестре профессий тифлокомментирование официально не зарегистрировано
“Как ни странно, профессии такой не существует. В реестре вы ее не найдете. Фонд “Искусство, наука и спорт”, который является инициатором продвижения этой специальности, активно занимается этим вопросом и, надеюсь, что очень скоро тифлокомментаторов смогут принимать в штат учреждений. Люди получат возможность не просто на альтруистических началах заниматься этим или ежегодно рассчитывать на грантовую поддержку, а получать зарплату в соответствии с категорией”.
Обучение Светлана проходила в институте РЕАКОМП. Это негосударственное учреждение “Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала Общероссийской общественной организации инвалидов — Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых”. В конце октября в Сыктывкар приезжает директор этого института Сергей Ваньшин.
“Именно Сергей Николаевич является автором российской концепции тифлокомментирования. Она сформулирована и изложена в методическом пособии “Тифлокомментирование, или словесное описание для слепых”. Сергей Ваньшин — это уникальный человек. Зрение потерял еще в детстве. Наверное, многие люди опустили бы руки. Но не он. Будучи целеустремленным, инициативным и трудолюбивым человеком, он подготовил более 70 научных и публицистических работ, включая книги и монографии, имеет многочисленные награды и поощрения. На мой взгляд, абсолютно заслуженно, ведь именно благодаря его разработкам многим слабовидящим или незрячим людям живется в этом мире гораздо комфортнее”.
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