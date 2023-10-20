Тифлокомментатор из Сыктывкара: “Слабовидящие люди тоже “смотрят” спектакли в театре”

Мало кто знает, но незрячие люди тоже ходят в театры на спектакли и помогают им в этом тифлокомментаторы. Это такие специалисты, которые коротко и лаконично рассказывают, что происходит на сцене, когда артисты не произносят реплики. Задача тифлокомментатора передать атмосферу спектакля, указать на изменения, описать то, что не видят люди с нарушениями зрения. В сыктывкарском Академическом театре драмы имени Савина и Молодежном театре Республики Коми работает тифлокомментатором и помогает “увидеть” спектакли Светлана Зарянко. Она рассказала “Про Городу”, почему выбрала такую необычную специальность и в чем состоят трудности этой профессии.

“С 2020 года Академический театр имени Савина ежегодно проводит спектакли с тифлокомментированием, примерно по три постановки в год. С 2021 года к этой миссии присоединился и Молодежный театр. Тифлокомментирование — это лаконичное описание предметов, пространства или действий, которые непонятны слабовидящим и незрячим людям. И это, правда, бывает не всегда просто. Меня до сих пор иногда потряхивает при “горячем” тифлокомментировании. Но я с трепетом подхожу к этому вопросу. Страшно обмануть, когда он тебе полностью доверяют, ведь слабовидящие люди “смотрят” спектакли с моих слов”, — вводит в суть профессии Светлана.

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