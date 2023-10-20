Осенью войдут во врата счастья: Володина назвала властителей судьбы — поворот на 180

Астролог Василиса Володина заявила, что осенью у Львов наступит счастливое время для того, чтобы воплотить в жизнь свои мечты. "Заветную должность на работе и карьерный рост получат те Львы, которые занимались своим развитием", — заявила она.

Осенью, по словам Володиной, Львам буквально откроются врата счастья. Многие моменты они смогут переоценить. Некоторых даже ожидает переворот через себя, пишет teleprogramma.

Ранее Василиса Володина назвала единственный знак Зодиака, который в ближайшее время может значительно увеличить свои денежные запасы. Они станут настоящим центром притяжения удачи до конца текущего года.