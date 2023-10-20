"Крики перепугали весь двор": ухтинку, которая переехала мужчину во дворе дома, будут судить

В Ухте избрали меру пресечения для женщины, которая переехала мужчину во дворе дома. Как оказалось, жуткое происшествие произошло после того, как знакомые решили выпить, но в ходе посиделок рассорились.

Это случилось 5 июля. Оказалось, что женщина решила поехать к знакомым, но мужчина был против. Он встал перед капотом авто, но ее это не остановило. Она стала ехать прямо на него, после чего мужчина упал и зацепился за колесо. Женщину не остановили даже страшные крики знакомого, которого она тащила по земле несколько десятков метров. Жуткие вопли человека перепугали весь двор.