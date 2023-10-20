"Крики перепугали весь двор": ухтинку, которая переехала мужчину во дворе дома, будут судить
- 16:00 20 октября
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- Служба новостей
В Ухте избрали меру пресечения для женщины, которая переехала мужчину во дворе дома. Как оказалось, жуткое происшествие произошло после того, как знакомые решили выпить, но в ходе посиделок рассорились.
Это случилось 5 июля. Оказалось, что женщина решила поехать к знакомым, но мужчина был против. Он встал перед капотом авто, но ее это не остановило. Она стала ехать прямо на него, после чего мужчина упал и зацепился за колесо. Женщину не остановили даже страшные крики знакомого, которого она тащила по земле несколько десятков метров. Жуткие вопли человека перепугали весь двор.
Когда автомобиль остановился, 43-летний уже мужчина получил многочисленные переломы нижних конечностей и грудной клетки. Прямо по дороге из под машины текла кровь, а собравшиеся вокруг очевидцы не знали, как вытащить его из-под машины. Только прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего из ловушки. В состоянии травматического шока первой и второй степени пострадавшего госпитализировали.
Жуткое видео с места событий смотрите в нашем Telegram-канале.
Суд избрал для подозреваемой в качестве меры пресечения запрет на совершение определенных действий. Также отмечается, что у нее есть несовершеннолетний ребенок, а до происшествия она характеризовалась сугубо положительно.
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