Это мошенники: сыктывкарцам рассылают "улучшенные" квитанции о поверке счетчиков
- 14:30 20 октября
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- Служба новостей
Сыктывкарцы обнаружили в своих почтовых ящиках подозрительные извещения от компании "ЖилСервис", в которых требовалось проверить счетчики горячей и холодной воды. Эти уведомления были подделаны и создавали впечатление, что сроки поверки приборов в их квартирах истекли, пишет “Комиинформ”.
Псевдокоммунальщики использовали такую ситуацию, чтобы ввести людей в заблуждение и убедить их, что показания от счетчиков не будут приниматься, а счета будут выставлены с повышенными тарифами.
Местные власти призывают жителей не реагировать на эти поддельные уведомления и не проводить обязательную метрологическую поверку своих индивидуальных счетчиков водопотребления и водоотведения. В объявлении, разосланном псевдокоммунальщиками, содержатся недостоверные сведения.
Фактические сроки поверки счетчиков горячей и холодной воды, а также текущие показания, указаны в платежных документах за жилищно-коммунальные услуги. Жители могут обращаться к этим документам для получения достоверной информации.
По информации “Комиинформа”, одна из управляющих компаний в Сыктывкаре, сообщила, что стоимость проведения поверки составляет 600 рублей.
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