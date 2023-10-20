Это мошенники: сыктывкарцам рассылают "улучшенные" квитанции о поверке счетчиков

Сыктывкарцы обнаружили в своих почтовых ящиках подозрительные извещения от компании "ЖилСервис", в которых требовалось проверить счетчики горячей и холодной воды. Эти уведомления были подделаны и создавали впечатление, что сроки поверки приборов в их квартирах истекли, пишет “Комиинформ”.

Псевдокоммунальщики использовали такую ситуацию, чтобы ввести людей в заблуждение и убедить их, что показания от счетчиков не будут приниматься, а счета будут выставлены с повышенными тарифами.