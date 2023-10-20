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Сыктывкарец сделал девушке предложение с помощью десятков машин и песни МакSим

Сыктывкарец сделал девушке предложение с помощью десятков машин и песни МакSимСкриншот из видео / SMOTRA.RU SYKTYVKAR

Жители Сыктывкара стали свидетелями оригинального предложения руки и сердца: на парковке перед одним из торговых центров города собрались десятки автомобилей, под гул и мигание фар которых, мужчина попросил свою возлюбленную связать их судьбы вместе.

Как рассказали в сообществе SMOTRA.RU SYKTYVKAR, серьезный шаг в отношениях сделал молодой человек по имени Савелий. Его дама сердца Олеся, ко всеобщей радости, сказала да. Все это произошло под песню МакSим “Знаешь ли ты” и трек Tanir & Tyomcha “Потеряли пацана”.

“Давайте поздравим Савелия и Олесю и пожелаем им только теплых, красочных, и искренних слов”, - говорится в посте об этом событии.

Молодым пожелали хранить свое счастье, как самое ценное сокровище. 

“Пусть ваша семья станет символом крепости и счастья, преодолевая любые препятствия с достоинством и любовью. И помните, что самое важное в жизни — это поддержка и уважение друг к другу. Пусть ваш дом будет полон любви, а сердца — теплом и уютом”, - поздравили пару.

По словам самого Савелия, идея пришла после увиденного им в социальной сети ролика. Сыктывкарец решил сделать нечто похожее, но более масштабное.

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