Сыктывкарец сделал девушке предложение с помощью десятков машин и песни МакSим

Жители Сыктывкара стали свидетелями оригинального предложения руки и сердца: на парковке перед одним из торговых центров города собрались десятки автомобилей, под гул и мигание фар которых, мужчина попросил свою возлюбленную связать их судьбы вместе.

Как рассказали в сообществе SMOTRA.RU SYKTYVKAR, серьезный шаг в отношениях сделал молодой человек по имени Савелий. Его дама сердца Олеся, ко всеобщей радости, сказала да. Все это произошло под песню МакSим “Знаешь ли ты” и трек Tanir & Tyomcha “Потеряли пацана”.

“Давайте поздравим Савелия и Олесю и пожелаем им только теплых, красочных, и искренних слов”, - говорится в посте об этом событии.

Молодым пожелали хранить свое счастье, как самое ценное сокровище.