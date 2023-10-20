Попадет в денежную сказку: Василиса Володина назвала главного счастливчика двадцатилетия

Известный отечественный астролог Василиса Володина назвала знак зодиака, представителей которого ждет безбедная жизнь вплоть до 2043 года, пишет портал Teleprogramma. По словам астролога, длительная белая полоса начнется у Тельцов.

Володина подчеркнула, что представители этого знака заработают внушительное количество денег, которые позволят им совершить долгожданную покупку. Их жизнь перейдет на новый уровень счастья и благополучия.