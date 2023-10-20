Школы и больницы Коми продолжают закупать фальсификат и кормить им людей

Россельхознадзор подвел итоги мониторинга качества продуктов питания, которые поставляются в социальные учреждения Республики Коми. К сожалению, вывод оказался неутешительным - система закупок продуктов питания в республике работает на недостаточно высоком уровне. Результаты контроля, проведенного в 2022-2023 годах, показали, что около 40% молочной и мясной продукции, поставляемой в социальные учреждения, не соответствует требованиям безопасности и имеет признаки фальсификации. Этот процент не снижается со временем. В 2022 году из 49 отобранных проб выявлены нарушения в 16 случаях (32,7%), а за первые 9 месяцев 2023 года из 72 проб - в 28 случаях (38,9%).

Управление принимает меры реагирования на эти факты, направляет предостережения и информирует получателей продукции для претензионной работы. В некоторых случаях информация передается в управление Роспотребнадзора и органы внутренних дел.

Также были проанализированы контракты, по которым закупалась продукция, поставщики и сама продукция. Была оценена стоимость контрактов, по которым была закуплена фальсифицированная продукция. Общая стоимость продукции, которая должна была быть возвращена поставщику и изъята из оборота, составила 5,75 миллиона рублей.

Оказалось, что восеьмь из четырнадцати контрактов, подвергнутых проверке, предусматривали поставку сыра и сливочного масла от производителей, которые ранее уличались в производстве фальсифицированной продукции. Ветеринарные документы, предоставленные производителями, не обеспечивали прослеживаемость продукции, так как не содержали информации о используемом сырье.

Причиной использования такого количества некачественных продуктов в школах, больницах и детских садах является недостаточное внимание руководства этих учреждений к организации закупок и контролю качества продукции.

Управление Россельхознадзора многократно предлагало учреждениям и региональным органам власти способы улучшения организации закупок, чтобы исключить поставку некачественной и фальсифицированной продукции. Однако предложенные меры не были приняты в работу ответственными должностными лицами на протяжении нескольких лет.