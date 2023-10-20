Многодетный отец утонул в яме с семечками
- 11:00 20 октября
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- Служба новостей
19 октября в селе Половинное Красноозерского района Новосибирской области произошла страшная трагедия, в результате которой погиб мужчина. Как сообщает "КП", он был многодетным отцом. Погибший упал в яму с семечками на местном элеваторе и утонул.
Мужчина работал водителем и обеспечивал свою жену и троих детей. В тот день он приехал на элеватор для разгрузки "КАМАЗа" с семечками. Во время разгрузки через специальную воронку он провалился в яму, и его засыпало. Никто не заметил происшедшего до окончания разгрузки.
"Он через специальную воронку загружал семечку в хранилище на элеваторе, и провалился туда. Как упал – непонятно. В итоге, его засыпало. Когда происходила разгрузка, он был один", - говорят сельчане.
Местные жители сообщили о случившемся, и в региональном следственном комитете начались проверка и выяснение обстоятельств происшедшего.
"У него остались трое детей: старшему - 12 лет, среднему - 7 лет, и еще один ребенок дошкольного возраста, - рассказали КП-Новосибирск местные жители. — Хорошая была семья, он работал водителем и обеспечивал жену и детей".
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