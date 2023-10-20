85 лет Юрию Спиридонову: в Сыктывкаре открылась выставка в память о первом главе Коми
- 10:30 20 октября
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- Служба новостей
В Национальной библиотеке Коми открылась выставка-портрет под названием "Юрий Спиридонов. Ориентиры жизни", посвященная первому главе республики, Юрию Спиридонову, в честь его 85-летия. Выставка представляет собой семейные фотографии, книги, статьи и воспоминания соратников, которые подчеркивают разнообразие интересов и талант Спиридонова как организатора и энергичного человека.
Особое внимание на выставке уделено научной деятельности Юрия Спиридонова. Он является кандидатом технических наук и доктором экономических наук, и его исследования охватывают широкий спектр тем, включая геологию, химию, науки о земле, лесное хозяйство, экономику региона, управление, планирование, анализ, а также международные отношения и внешнюю политику. Его значимой работой является докторская диссертация "Управление социально-экономическим развитием региона", которая была опубликована и представлена читателям в отдельном издании.
Также на выставке представлен малоизвестный факт из жизни Юрия Спиридонова - его изобретательская деятельность. Он разработал новаторские методы разработки нефтяных месторождений, которые были запатентованы не только в Советском Союзе, но и в различных странах, включая Канаду, США, Венесуэлу, Японию и Португалию. На выставке представлены копии американских и канадских свидетельств о его изобретениях.
Выставка будет доступна для посещения до 10 ноября 2023 года.
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