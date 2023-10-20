85 лет Юрию Спиридонову: в Сыктывкаре открылась выставка в память о первом главе Коми

В Национальной библиотеке Коми открылась выставка-портрет под названием "Юрий Спиридонов. Ориентиры жизни", посвященная первому главе республики, Юрию Спиридонову, в честь его 85-летия. Выставка представляет собой семейные фотографии, книги, статьи и воспоминания соратников, которые подчеркивают разнообразие интересов и талант Спиридонова как организатора и энергичного человека.

Особое внимание на выставке уделено научной деятельности Юрия Спиридонова. Он является кандидатом технических наук и доктором экономических наук, и его исследования охватывают широкий спектр тем, включая геологию, химию, науки о земле, лесное хозяйство, экономику региона, управление, планирование, анализ, а также международные отношения и внешнюю политику. Его значимой работой является докторская диссертация "Управление социально-экономическим развитием региона", которая была опубликована и представлена читателям в отдельном издании.