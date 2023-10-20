В конце октября в Коми может подморозить до -18°С
- 09:00 20 октября
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Сыктывкаре 20 октября повалит мокрый снег. Солнце лишь изредка будет выглядывать из-за туч. В дневные часы температура будет 0...+2°С, в ночные -1...-3 °С.
На всей территории Коми сегодня ожидается снег и слякоть. Днем температура будет -2...+3°С, ночью 0...-5°С. 21 и 22 октября метеорологи обещают метели. Температура будет варьироваться от -10 до 0°С.
Синоптики сообщают о том, что в конце октября в Коми может подморозить до -18°С.
Ранее мы писали о том, что черноморский циклон принес в нашу республику снег и дожди. Давление в октябре метеорологи прогнозируют аномально низкое.
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