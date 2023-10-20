"На крыше дома спас мужчину от роковой ошибки": лейтенант из Коми стал "Народным Участковым"

Сергей Алищук представит Коми на Всероссийском этапе конкурса "Народный участковый", сообщает пресс-служба МВД республики.

Старший лейтенант полиции Сергей Алищук служит участковым полицейским в Ухте. Он активно занимается профилактической работой с жителями, чтобы предотвратить противоправные действия и старается донести до людей информацию о том, как не стать жертвой мошенников.

Сергей работает в полиции с 2019 года. В ухте он несет службу с начала 2023-го. На его участке проживает более 4,5 тысяч человек. За время службы он активно раскрывал и сопровождал как административные, так и уголовные преступления. За 10 месяцев 2023 года он передал на возбуждение около 40 уголовных дел различной степени тяжести, составил более 60 административных материалов и рассмотрел свыше 900 жалоб и заявлений граждан.

Он получил признание в своей профессии, выиграв муниципальный и региональный этапы конкурса профмастерства. Он опередил других участников в онлайн-опросе и теперь представит свой регион на федеральном этапе Всероссийского конкурса.