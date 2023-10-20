В Коми к концу 2023 года во всех многоэтажных домах заменят лифты

В многоквартирных домах Коми лифты поменяют до конца 2023. Исключения касаются лишь нескольких отдельных случаев, сообщил министр строительства и ЖКХ Андрей Чибисов.

Как уточнили чиновник, региональная программа капремонта подразумевает до февраля 2025 года замену 1085 из 1913 лифтов, срок эксплуатации которых больше 25 лет. Однако республика преуспела в этом вопросе, и уже к концу 2024 года лифы поменяют во всех домах, которые собирают взносы на капитальный ремонт в "общий котел" . При этом около 8-12 домов переводят платежи на спецсчета. Они лифты пока не меняют.