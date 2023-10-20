Гороскоп 20 октября: Раков ждет благоприятный день, а Козероги будут в поисках компромисса

Овен. День благоприятен для начала новых дел, смены прежней сферы деятельности, поступления на новую работу. Сегодня вас ожидает эмоциональный подъем. Постепенно возрастает сексуальная энергия, личное обаяние. К сожалению, во второй половине дня возможны неприятности в общении с друзьями. Пусть вас это не тревожит — все наладится. Телец. Звезды рекомендуют в эти дни вести себя более сдержанно, чем всегда. Очередной цикл вашей жизненной активности будет отмечен чувством отстраненности от внешней суеты. Это позволит Вам многое переоценить и обдумать возникшую ситуацию. Вполне возможно, что Вы немного приболеете. Не рекомендуется тяжелый физический труд.

Близнецы. Вы узнаете новость, которая круто изменит Вашу жизнь, наполнив ее яркими красками. Вам не стоит опускаться до зависти. Вы наконец сможете расшифровать значимые для них события последних лет, и станет понять что, зачем и для чего.

Рак. Благоприятный день. Для достижения поставленной цели объедините свои силы с другими людьми, привлеките их к своим проектам и планам, чтобы действовать более эффективно и надежно. Сегодня Ракам также предстоит показать все свои способности и, приспосабливаясь к новым обстоятельствам, проявлять то исполнительность, то творческий подход к делу. В отношениях с близкими людьми возможно полное взаимопонимание.

Лев. Если сейчас Вы не можете договориться с нужным человеком, то не пытайтесь достучаться до него любым способом. Критический день. Следует направить все Ваше упорство, обаяние, красноречие не на достижение новых материальных благ, а на сохранение завоеванных позиций. Не отказывайтесь от помощи окружающих.

Дева. Эмоциональная жизнь может быть нестабильной: или экзальтированной, или подавленной. Усилится отчуждение и подозрительность по отношению к окружающим. Вам будет казаться, что все вмешиваются в Вашу личную, вечно скрываемую жизнь и лишают вас свободы действий.

Весы. День обещает пройти в стремительном темпе. Не бойтесь трудностей, Вы их сможете преодолеть. Удачный день. Вы будете очень деятельны в профессиональной области (конечно, те, у кого это рабочий день) и Вам захочется (не без основания) получить признание окружающих. Будьте последовательны и продумывайте каждый шаг.

Скорпион. Сегодня Скорпионам стоит чаще прислушиваться к своим ощущениям, будь то телесные сигналы, визуальные ассоциации или «внутренний голос». Можно интуитивно подбирать имидж, тон общения, пищу, вещи.

Стрелец. Не назначайте никаких деловых встреч или любовных свиданий на первую половину дня - Вам будет чрезвычайно трудно прийти к согласию. Взаимопонимание полностью отсутствует, вероятны жаркие споры по принципиальным вопросам. Все дела перенесите на вторую половину дня, когда неблагоприятные тенденции и влияния пойдут на спад.

Козерог. Здоровье Козерога тревоги не вызывает. Незначительное снижение энергетического потенциала, вполне возможное во второй половине месяца, заметят в основном люди ослабленные и пожилые. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс — и все станет на свои места.

Водолей. Этот день лучше посвятить делам, которые уже начаты и требуют быстрого завершения. Возможны неприятные известия. Вполне вероятен серьезный конфликт с особой противоположного пола. Но печаль и тревога будут кратковременными.