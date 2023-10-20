"Немножко обрушилась стена": глава района в Коми оценил ситуацию с разрушенным домом
- 07:00 20 октября
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- Татьяна Зубова
Скрин видео Следственного комитета
Руководитель Княжпогостского района Анатолий Немчинов прокомментировал ситуацию с обрушившейся "деревяшкой" в Синдоре.
По словам чиновника, несмотря на признание дома аварийным, люди не хотят переселяться в жилые помещения маневренного фонда из-за плохих условий.
"Из-за неработающей части дома стена немножко обрушилась. Зато люди согласились переселиться", - заявил Немчинов.
Напомним, 8 октября в деревянном аварийном доме поселка между вторым и третьим подъездами рухнула стена. В результате обрушения часть квартир осталась без отопления, света и воды. Жильцов пострадавших помещений расселили в маневренный фонд района. Остальные сельчане остались в "аварийке" .
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность".
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