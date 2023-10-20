"Немножко обрушилась стена": глава района в Коми оценил ситуацию с разрушенным домом

По словам чиновника, несмотря на признание дома аварийным, люди не хотят переселяться в жилые помещения маневренного фонда из-за плохих условий.

Напомним, 8 октября в деревянном аварийном доме поселка между вторым и третьим подъездами рухнула стена. В результате обрушения часть квартир осталась без отопления, света и воды. Жильцов пострадавших помещений расселили в маневренный фонд района. Остальные сельчане остались в "аварийке" .