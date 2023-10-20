В ходе СВО погибли два бойца из Коми
- 06:30 20 октября
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- Татьяна Зубова
Бойцы из Коми Андрей Кичигин и Сергей Манзадей погибли в ходе специальной военной операции. Печальной новостью поделился в своем телеграм-канале глава республики Владимир Уйба.
Гвардии рядовой Андрей Кичигин родился в столице Коми. На фронте занимал должность стрелка мотострелкового отделения.
Рядовой Сергей Манзадей уроженец Печорского района. Он родился и вырос в селе Соколово. Военнослужащий выполнял боевые задачи в должности стрелка-помощника гранатометчика мотострелкового отделения.
Губернатор в своем сообщении выразил соболезнования родным погибших. Он также пожелал мужества и сил пережить боль утраты близкого человека.
Напомним, ранее появилась информация, что участников СВО из Коми планируют освободить от транспортного налога до декабря 2023 года. Кроме этого, депутаты республики предложили увеличить мощность двигателя, попадающего под льготу транспорта. И если раньше это значение не превышало 150 лошадиных сил, теперь к автомобилям-льготникам относятся и те, чья мощность достигает 200 лошадиных сил.
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