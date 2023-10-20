В ходе СВО погибли два бойца из Коми

Напомним, ранее появилась информация, что участников СВО из Коми планируют освободить от транспортного налога до декабря 2023 года. Кроме этого, депутаты республики предложили увеличить мощность двигателя, попадающего под льготу транспорта. И если раньше это значение не превышало 150 лошадиных сил, теперь к автомобилям-льготникам относятся и те, чья мощность достигает 200 лошадиных сил.