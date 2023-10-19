Житель Сыктывкара взыскал почти миллион рублей за гибель матери в ДТП

Житель Сыктывкара взыскал почти миллион рублей за гибель мамы в ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе судов Коми.

Мужчина тяжело переживал смерть мамы, и решил взыскать с виновника ДТП деньги, обратившись в суд. Устроившего аварию посадили в колонию строгого режима на четыре года.