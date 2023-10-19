Житель Сыктывкара взыскал почти миллион рублей за гибель матери в ДТП
- 17:40 19 октября
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Житель Сыктывкара взыскал почти миллион рублей за гибель мамы в ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе судов Коми.
Мужчина тяжело переживал смерть мамы, и решил взыскать с виновника ДТП деньги, обратившись в суд. Устроившего аварию посадили в колонию строгого режима на четыре года.
По решению суда в качестве компенсации с виновника ДТП потребовали 900 тысяч рублей.
"Гибель родственника сама по себе является необратимым обстоятельством, нарушающим психическое благополучие родственников и членов семьи", - говорится в материале дела.
Ранее мы писали о том, что Верховный суд Коми не засчитал местному жителю ягоды и варенье в счет погашения алиментов. Мужчина задолжал почти 70 тысяч рублей, и его отправили на исправительные работы.
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