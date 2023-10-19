В Усинске в небо подняли квадрокоптер для поиска пропавшего мужчины

В Усинске в небо подняли квадрокоптер для того, чтобы найти пропавшего мужчину. Об этом сообщает "Комиинформ".

В селе Усть-Уса 62-летний рыбак пошел с другом в лес. Мужчины рыбачили на реке Печора и в устье реки Белый Ю. 15 октября один из мужчин ушел в лес на болото за ягодами и не вернулся к лесной избушке.