В Усинске в небо подняли квадрокоптер для поиска пропавшего мужчины
- 16:50 19 октября
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- Елизавета Петрова
УФСИН Коми
В Усинске в небо подняли квадрокоптер для того, чтобы найти пропавшего мужчину. Об этом сообщает "Комиинформ".
В селе Усть-Уса 62-летний рыбак пошел с другом в лес. Мужчины рыбачили на реке Печора и в устье реки Белый Ю. 15 октября один из мужчин ушел в лес на болото за ягодами и не вернулся к лесной избушке.
На поиски выехали сотрудники "Спас-Коми", однако исчезнувшего они не обнаружили. После было решено использовать в работе квадрокоптер. Мужчину продолжают искать.
Ранее мы писали о том, что в нашей республике пропал невысокий 52-летний грибник Валерий Леонов, ушедший в лес с ведром. Его искали с 3 октября. Также мы писали о том, что сыктывкарца, уехавшего в лес на оранжевом мотоцикле, нашли погибшим.
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