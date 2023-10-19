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Сыктывкарцы рискуют лишиться горнолыжного центра "Зеленецкие Альпы"

Сыктывкарцы рискуют лишиться горнолыжного центра "Зеленецкие Альпы"Фото из архива "Про Города"

Лыжную базу "Зеленецкие Альпы" планируют продать из-за отрицательной рентабельности. Если продажа базы в целом не состоится, то ее компоненты будут проданы по отдельности, включая подъемники, системы оснежения и ратраки. Это вызывает опасения, что дети и взрослые могут потерять место для занятий своим любимым видом спорта.

В сложном положении оказалась и школа сноуборда и горных лыж "Альпика", которая находится в "Зеленецких Альпах". На встрече с директором горнолыжного центра "Альпике" выставили условия: повышение стоимости скипассов для взрослых и детских секций на 50% и увеличение стоимости аренды в 2 раза. Директор принял такие меры, пытаясь исправить финансовое положение и сохранить базу, но это может привести к еще более плохим результатам. Школа также оказалась в тупике, так как такое значительное повышение цен снизит их рентабельность. Учреждение уже находится на грани убыточности, и дальнейшее повышение цен может привести к значительным финансовым потерям.

В связи с этой ситуацией руководство школы обратилось с просьбой о помощи в поиске инвестора. Они также обратились к государственным структурам за поддержкой.

Министр спорта и физической культуры Коми и руководитель управления спорта администрации Сыктывкара заявили, что лыжная база и школа являются коммерческими организациями, и они не могут вмешиваться в их дела. Однако существует муниципальная школа, где люди могут заниматься лыжами и, теоретически, сноубордом.

Согласно данным, ООО "Лыжный клуб", зарегистрированное на лыжной базе, понесло убытки в размере 2,2 миллиона рублей по итогам 2022 года, передает БНК.

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