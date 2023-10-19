В Удорском районе девушка заплатит 100-тысячный штраф за избиение и оскорбление полицейского

В Удорском районе девушка избила участкового после звонка в дежурную часть. Об этом сообщают в прокуратуре Коми.

В конце июля 2023 года 28-летняя девушка позвонила полицейским и сообщила о том, что ее бывший гражданский муж избил ее. После приехал участковый и увидел, что девушка пьяна. Он заметил, что девушке действительно причинены травмы.