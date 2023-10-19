В Удорском районе девушка заплатит 100-тысячный штраф за избиение и оскорбление полицейского
- 14:05 19 октября
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- Елизавета Петрова
В Удорском районе девушка избила участкового после звонка в дежурную часть. Об этом сообщают в прокуратуре Коми.
В конце июля 2023 года 28-летняя девушка позвонила полицейским и сообщила о том, что ее бывший гражданский муж избил ее. После приехал участковый и увидел, что девушка пьяна. Он заметил, что девушке действительно причинены травмы.
Полицейский сказал девушке, что она должна рассказать о случившемся в рабочем кабинете. А та, отказываясь куда-либо ехать, начала бить сотрудника правоохранительных органов ногами. Однако женщину все равно привезли в отделение полиции. Возле здания, в котором находился кабинет, гражданка оскорбляла полицейского.
Зайдя в кабинет, женщина девушка продолжила оскорблять полицейского и избивать его ногами. Потом она еще позвонила в дежурную часть полиции и сказала, что участковый поднял на нее рука, однако эта информация не подтвердилась.
На женщину завели три уголовных дела. По решению суда она должна выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
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