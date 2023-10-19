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Житель Украины, прописанный в Воркуте, незаконно получил почти семь миллионов рублей

Житель Украины, прописанный в Воркуте, незаконно получил почти семь миллионов рублейФото из архива "Про Города"

Сотрудники полиции Воркуты раскрыли случай мошенничества, связанный с получением социальных выплат. Злоумышленник предоставлял заведомо ложные сведения о своем месте проживания, чтобы получать пенсию с учетом северного районного коэффициента, который увеличивает размер выплат.

Оказалось, что подозреваемый на самом деле имел постоянное место жительства на Украине, но был прописан в Воркуте. С апреля 1998 года до сентября 2021 года он незаконным образом получил более 6,8 миллиона рублей.

В отношении подозреваемого возбудили дело по статье, которая квалифицирует его действия как мошенничество при получении выплат в особо крупном размере.

Отметим, что предоставление заведомо ложных сведений или утаивание информации, влияющей на размеры пенсионных выплат, являются уголовно наказуемыми деяниями. Пенсионерам МВД России важно немедленно уведомлять пенсионный орган о любых изменениях, таких как изменение места проживания или поступление на военную или государственную службу.

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