Житель Украины, прописанный в Воркуте, незаконно получил почти семь миллионов рублей

Сотрудники полиции Воркуты раскрыли случай мошенничества, связанный с получением социальных выплат. Злоумышленник предоставлял заведомо ложные сведения о своем месте проживания, чтобы получать пенсию с учетом северного районного коэффициента, который увеличивает размер выплат.

Оказалось, что подозреваемый на самом деле имел постоянное место жительства на Украине, но был прописан в Воркуте. С апреля 1998 года до сентября 2021 года он незаконным образом получил более 6,8 миллиона рублей.