Туристам посоветовали приехать в Коми ради блюда из моркови "Паренча"
- 11:50 19 октября
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- Елизавета Петрова
Сервис путешествий tutu назвал самые вкусные блюда, которыми можно полакомиться в кафе и ресторанах различных регионов России. Туристам, находящимся в Коми, посоветовали обязательно попробовать блюдо из моркови.
Блюдо называется "Паренча". В нашей республике повара готовят специальный снэк, который полезнее чипсов, не уступает сухофруктам по вкусовым качествам.
Для того, чтобы приготовить "Паренчу", необходимо ломтиками нарезать морковь и сушить ее в течение нескольких часов в печи. Блюдо можно приготовить даже дома в духовке.
Фирменным десертом в Саратовской области считается пирожное "Волга". Туристам, посетившим Пермский край, непременно советуют отведать жареные пирожки посикунчики из пшеничной муки и мяса. В Дагестане туристам советуют приобрести тонкие лепешки с начинкой: они могут быть и с картофелем, и с мясом, и с зеленью.
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