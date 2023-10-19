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Туристам посоветовали приехать в Коми ради блюда из моркови "Паренча" 

Туристам посоветовали приехать в Коми ради блюда из моркови "Паренча" Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сервис путешествий tutu назвал самые вкусные блюда, которыми можно полакомиться в кафе и ресторанах различных регионов России. Туристам, находящимся в Коми, посоветовали обязательно попробовать блюдо из моркови.

Блюдо называется "Паренча". В нашей республике повара готовят специальный снэк, который полезнее чипсов, не уступает сухофруктам по вкусовым качествам.

Для того, чтобы приготовить "Паренчу", необходимо ломтиками нарезать морковь и сушить ее в течение нескольких часов в печи. Блюдо можно приготовить даже дома в духовке.

Фирменным десертом в Саратовской области считается пирожное "Волга". Туристам, посетившим Пермский край, непременно советуют отведать жареные пирожки посикунчики из пшеничной муки и мяса. В Дагестане туристам советуют приобрести тонкие лепешки с начинкой: они могут быть и с картофелем, и с мясом, и с зеленью. 

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