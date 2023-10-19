Туристам посоветовали приехать в Коми ради блюда из моркови "Паренча" 

Сервис путешествий tutu назвал самые вкусные блюда, которыми можно полакомиться в кафе и ресторанах различных регионов России. Туристам, находящимся в Коми, посоветовали обязательно попробовать блюдо из моркови. Блюдо называется "Паренча". В нашей республике повара готовят специальный снэк, который полезнее чипсов, не уступает сухофруктам по вкусовым качествам.

Для того, чтобы приготовить "Паренчу", необходимо ломтиками нарезать морковь и сушить ее в течение нескольких часов в печи. Блюдо можно приготовить даже дома в духовке.