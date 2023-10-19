На дорогах Сыктывкара будут ловить пьяных водителей

Организованные группы нарядов ДПС выйдут на массовые проверки сыктывкарских водителей в утренние часы 23 октября 2023 года. Рейдовые мероприятия организуются в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», которое будет проходить на территории столицы Коми с 20 по 23 октября 2023 года.

Автоинспекторы будут останавливать проезжающий автотранспорт, проверять документы, предусмотренные ПДД РФ, и оценивать состояние каждого водителя. Особое внимание стражей порядка будет направлено на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, а именно управление авто в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.