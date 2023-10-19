На дорогах Сыктывкара будут ловить пьяных водителей
- 10:50 19 октября
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- Служба новостей
Организованные группы нарядов ДПС выйдут на массовые проверки сыктывкарских водителей в утренние часы 23 октября 2023 года. Рейдовые мероприятия организуются в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», которое будет проходить на территории столицы Коми с 20 по 23 октября 2023 года.
Автоинспекторы будут останавливать проезжающий автотранспорт, проверять документы, предусмотренные ПДД РФ, и оценивать состояние каждого водителя. Особое внимание стражей порядка будет направлено на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, а именно управление авто в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
Госавтоинспекция призывает граждан проявлять активную гражданскую позицию, при выявлении фактов управления авто нетрезвыми водителями, информацию сразу сообщать в дежурную часть полиции по телефону «02», либо по телефону дежурной части ГИБДД по г.Сыктывкара 28-18-00. Обращаем внимание сыктывкарцев и гостей города об обязательном соблюдении требований Правил дорожного движения.
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