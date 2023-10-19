В Сыктывкаре на переходе сбили женщину с ребенком
- 10:00 19 октября
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- Елизавета Петрова
Фото УГИБДД МВД по Коми
В столице Коми произошло ДТП. На переходе под колеса иномарки попали два человека.
Авария произошла в пять часов вечера. 53-летний мужчина ехал по улице Энгельса за рулем Skoda Octavia. Он совершал движение со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Интернациональная и сбил на нерегулируемом переходе 27-летнюю женщину и 4-летнего ребенка.
В результате ДТП пешеходы получили травмы, но в больницу их не доставили. Известно, что водитель имеет права 35 лет.
Ранее мы писали о том, что в Ухте случилась авария. Человека не могли достать из машины, были слышны его крики. Пассажиру медпомощь оказали в больнице.
Также мы писали о том, что в Ухте 15-летнего юношу, попавшего под колеса авто, увезли в больницу с внутричерепной травмой.
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