В Сыктывкаре на переходе сбили женщину с ребенком

В столице Коми произошло ДТП. На переходе под колеса иномарки попали два человека. Авария произошла в пять часов вечера. 53-летний мужчина ехал по улице Энгельса за рулем Skoda Octavia. Он совершал движение со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Интернациональная и сбил на нерегулируемом переходе 27-летнюю женщину и 4-летнего ребенка.

В результате ДТП пешеходы получили травмы, но в больницу их не доставили. Известно, что водитель имеет права 35 лет.

Ранее мы писали о том, что в Ухте случилась авария. Человека не могли достать из машины, были слышны его крики. Пассажиру медпомощь оказали в больнице.