Снег и дождь: каким будет четверг в Сыктывкаре

В Сыктывкаре 19 октября небо будет затянуто тучами, но иногда солнце будет выглядывать из-за них. Днем повалит снег, временами он будет с дождем. Днем и ночью температура будет варьироваться от +1 до +3°С.

На территории Коми сегодня метеорологи тоже обещают осадки в виде снега и дождя. Ночью в некоторых местах республики будет туманно. В дневные часы столбики термометров покажут -1...+4°С, в ночные -2...+3°С.