Снег и дождь: каким будет четверг в Сыктывкаре
- 08:50 19 октября
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Сыктывкаре 19 октября небо будет затянуто тучами, но иногда солнце будет выглядывать из-за них. Днем повалит снег, временами он будет с дождем. Днем и ночью температура будет варьироваться от +1 до +3°С.
На территории Коми сегодня метеорологи тоже обещают осадки в виде снега и дождя. Ночью в некоторых местах республики будет туманно. В дневные часы столбики термометров покажут -1...+4°С, в ночные -2...+3°С.
20 и 21 октября в Коми температура днем будет +3...-2°С, ночью - 0...-5°С. Синоптики прогнозируют снег и метель.
Метеорологи сообщают о том, что на этой неделе циклоны меняются, атмосферное давление очень низкое. Местами наблюдается сильный ветер.
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