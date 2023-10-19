В зоне СВО погибли два сержанта из Республики Коми
- 08:40 19 октября
- 12+
- Татьяна Зубова
В зоне СВО погибли два бойца из Коми. Печальную новость рассказал в своем телеграм-канале глава республики Владимир Уйба.
Гвардии сержант Александр Филиппов родился и вырос в деревне Усть-Ижма Ижемского района. В молодости служил срочником в пограничных войсках, а после работал на сплавучастке. На фронте занимал должность механика-водителя мотострелкового отделения.
Сержант Алексей Мальцев - уроженец села Вотча Сысольского района. До службы в вооруженных силах Российской Федерации проживал в Московской области. Поставленные перед ним боевые задачи выполнял в должности стрелка мотострелкового отделения.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелав сил и крепости духа, чтобы пережить горе.
Напомним, ранее в Сысольском районе открыли новый филиал фонда "Защитники Отечества", который помогает участников военной спецоперации и их семьям решить ряд проблем. Организация, в том числе помогает организовать для участников СВО лечение, получить жизненноважные медикаменты, собрать документы для получения пособия от государства.
...