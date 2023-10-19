Сыктывкарка ждала от "иностранца" подарок и потеряла деньги

"Иностранец" пообещал сыктывкарке драгоценный подарок, а после обманул ее и выманил деньги. Такую информацию предоставили в пресс-службе МВД по Республике Коми.

Как уточнили в ведомстве, в городское отделение полиции обратилась 44-летняя женщина. Она сообщила, что стала жертвой аферистов. Оказалось, горожанка познакомилась на сайте знакомств с "иностранцем". Интернет-роман развивался стремительно. Вскоре мужчина предложил отправить сыктывкарке в подарок ювелирные украшения. Однако пересылку драгоценностей должна была оплатить женщина, поскольку возлюбленный не располагал российской валютой. Для того чтобы решить вопрос, он попросил горожанку связаться с транспортной компанией по электронной почте и перечислить курьеру чуть больше двух тысяч рублей. Доверчивая женщина сделала все, как велел ей возлюбленный. Однако после этого транспортная компания сообщила, что помимо доставки необходимо оплатить также штраф за посылку и еще несколько счетов. Только тогда сыктывкарка поняла, что попала на уловку мошенников.