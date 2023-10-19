Ваня Дмитриенко расскажет о Республике Коми
- 07:00 19 октября
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- Татьяна Зубова
Знаменитый артист России Ваня Дмитриенко расскажет о Республике Коми. Певец станет амбассадором региона на международной выставке-форуме "Россия". Исполнитель записал аудиогид по республике, который также представят на выставке. Отметим, что с регионом Ваня Дмитриенко знаком не только на словах. Он побывал в Сыктывкаре в 2022 году. Парень выступал на концерте, посвященном столетию Коми.
Напомним, выставка "Россия" - это масштабное культурное событие, которое пройдет в Москве с ноября 2023 года по апрель 2024 года. В нем примут участие представители всех субъектов Российской Федерации. Кроме этого, ожидается прибытие гостей из зарубежных государств.
Ранее сообщалось, что днем региона для Коми на выставке станет 19 декабря. Программа включит в себя деловой, культурный и образовательный блоки. А откроет презентацию глава Коми Владимир Уйба.
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