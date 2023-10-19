Знаменитый артист России Ваня Дмитриенко расскажет о Республике Коми. Певец станет амбассадором региона на международной выставке-форуме "Россия". Исполнитель записал аудиогид по республике, который также представят на выставке. Отметим, что с регионом Ваня Дмитриенко знаком не только на словах. Он побывал в Сыктывкаре в 2022 году. Парень выступал на концерте, посвященном столетию Коми.

Напомним, выставка "Россия" - это масштабное культурное событие, которое пройдет в Москве с ноября 2023 года по апрель 2024 года. В нем примут участие представители всех субъектов Российской Федерации. Кроме этого, ожидается прибытие гостей из зарубежных государств.