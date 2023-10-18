Житель Коми вылил горячий суп на спящего человека и оказался на скамье подсудимых
- 19:00 18 октября
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Ранее судимый ухтинец вылил содержимое горячей кастрюли на спящего человека.
Как рассказали в пресс-службе судов Коми, ранее судимый мужчина из Ухты, находясь в комнате общежития, решил на почве личной неприязни, вылить горячий суп из кастрюли на спящего мужчину. По итогу последнему был причинен легкий вред здоровью.
В суде мужчина частично признал свою вину, пытаясь отрицать свой преступный умысел в виде неприязни. Все равно, действия мужчины были квалифицированы как умышленное причинение легкого вреда здоровью, что повлекло за собой кратковременное расстройство здоровья.
С учетом личности ухтинца, которые ранее был судим и много раз привлекался к административной ответственности, в отношении его вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 1,1 год. Однако наказание было заменено на принудительные работы, на тот же срок с удержанием зарплаты 10% в счет государства.
Также выяснилось, что у мужчины есть неотбытое наказании по ранее вынесенному приговору, после чего судья частично сложил сроки и назначил ухтинцу итоговое наказание в виде четырех лет принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в адрес государства.
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