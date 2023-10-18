Жители Коми не смогли помыться, потому что из крана полилось "кофе"

В Печоре у жильцов некоторых домов из крана текла вода, больше похожая на крепкий кофе. Из-за этого люди не могли даже помыться. При этом в администрации города заявили, что цвет воды изменился из-за нарушения гидравлического режима.

На темно-коричневую воду из крана пожаловались жильцы домов по улицам Социалистическая, Печорская, Булгаковой, Гагарина. Началось все с вечера 17 октября. В домах живут семьи с детьми, которые вынуждены покупать чистую воду для того, чтобы помыться.

“Проживаю по улице Социалистической, 56, такая вода со вчерашнего вечера. В квартире проживает пять человек, трое из которых дети. Данная ситуация впервые за время, что я живу в этом доме. Вчера помыться не успели, а питьевую воду покупать пришлось. Плата за воду составляет в среднем 1500 рублей. Обращалась в управляющую компанию, сообщили, что пожарные машины заправлялись и теперь только ждать восстановления системы. Сейчас вода уже чище в разы, но без фильтрации никак”, — рассказала “Про Городу” одна из жительниц Печоры.