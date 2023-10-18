Жители Коми не смогли помыться, потому что из крана полилось "кофе"
- 17:20 18 октября
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- Служба новостей
В Печоре у жильцов некоторых домов из крана текла вода, больше похожая на крепкий кофе. Из-за этого люди не могли даже помыться. При этом в администрации города заявили, что цвет воды изменился из-за нарушения гидравлического режима.
На темно-коричневую воду из крана пожаловались жильцы домов по улицам Социалистическая, Печорская, Булгаковой, Гагарина. Началось все с вечера 17 октября. В домах живут семьи с детьми, которые вынуждены покупать чистую воду для того, чтобы помыться.
“Проживаю по улице Социалистической, 56, такая вода со вчерашнего вечера. В квартире проживает пять человек, трое из которых дети. Данная ситуация впервые за время, что я живу в этом доме. Вчера помыться не успели, а питьевую воду покупать пришлось. Плата за воду составляет в среднем 1500 рублей. Обращалась в управляющую компанию, сообщили, что пожарные машины заправлялись и теперь только ждать восстановления системы. Сейчас вода уже чище в разы, но без фильтрации никак”, — рассказала “Про Городу” одна из жительниц Печоры.
“Социалистическая, 60. Вода текла часов 12 с 20:30. Утром светлее была, но присутствовали ржавчина или остатки песка. Звонил в диспетчерскую Горводоканала, но трубку никто не брал. Потом дозвонился до управляющей компании. Там мне сказали, что пожарные машины то ли заправлялись водой, то ли гидранты свои проверяли. Тем самым будоражили систему. В квартире живем: пять человек, из них три ребенка. В этот раз снял фильтр, чтоб не было такого, как в прошлый раз. Стоимость куба воды 61 рубль вроде” — поделился один из жильцов дома №60 на улице Социалистической в Печоре.
Утром 18 октября качество воды, по словам администрации, должно было восстановиться.
“При заборе холодной воды с трассы для пожаротушения СНТ "Север" был нарушен гидравлический режим, вследствие чего временно ухудшились качественные показатели холодной воды. На утро 18 октября 2023 года качество воды практически восстановилось” — прокомментировали в администрации города пост про коричневую воду в соцсетях.
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