Кому в Коми положено пособие на покупку продуктов в 2023 году и как его оформить

В Коми в рамках национального проекта "Демография" все еще действует пособие на покупку продуктов доступно для всех ожидающих пополнения в семье женщин со сроком беременности не менее 12 недель, которые состоят на учете по беременности и родам в медорганизации региона, сообщает "КП Коми". Кто имеет право на пособие:

Пособие предоставляется без учета доходов или других критериев нуждаемости, возраста, состава семьи или срока проживания в регионе. Для малоимущих кормящих грудью матерей необходимо подтвердить свой социальный статус справками о доходах всех членов семьи.

Сколько можно получить:

Размер выплаты устанавливается властями на местах и может различаться в каждом регионе. В Республике Коми размер ежемесячного пособия на покупку продуктов для беременных женщин составляет 1000 рублей, а для малоимущих кормящих матерей - 703 рубля в месяц.

За девять месяцев 2023 года пособие на покупку продуктов получили 5 543 беременные женщины в Республике Коми. Расходы регионального бюджета на предоставление этого пособия составили около 23 млн рублей. Также воспользовались пособием на покупку продуктов 4 750 малоимущих кормящих матерей.

Как его оформить: