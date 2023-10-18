Кому в Коми положено пособие на покупку продуктов в 2023 году и как его оформить
- 16:30 18 октября
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- Служба новостей
В Коми в рамках национального проекта "Демография" все еще действует пособие на покупку продуктов доступно для всех ожидающих пополнения в семье женщин со сроком беременности не менее 12 недель, которые состоят на учете по беременности и родам в медорганизации региона, сообщает "КП Коми".
Кто имеет право на пособие:
Пособие предоставляется без учета доходов или других критериев нуждаемости, возраста, состава семьи или срока проживания в регионе. Для малоимущих кормящих грудью матерей необходимо подтвердить свой социальный статус справками о доходах всех членов семьи.
Сколько можно получить:
Размер выплаты устанавливается властями на местах и может различаться в каждом регионе. В Республике Коми размер ежемесячного пособия на покупку продуктов для беременных женщин составляет 1000 рублей, а для малоимущих кормящих матерей - 703 рубля в месяц.
За девять месяцев 2023 года пособие на покупку продуктов получили 5 543 беременные женщины в Республике Коми. Расходы регионального бюджета на предоставление этого пособия составили около 23 млн рублей. Также воспользовались пособием на покупку продуктов 4 750 малоимущих кормящих матерей.
Как его оформить:
Для оформления пособия на покупку продуктов беременные женщины и малообеспеченные кормящие матери могут обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания, а также в МФЦ "Мои документы" на территории Республики Коми. Заявление на пособие также можно подать через официальный портал "Госуслуги".
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