Зная свой лунный знак, можно добиться успеха во всем: астролог назвал способ разобраться в себе

Знание своего лунного знака может помочь нам лучше понять себя и наладить связь с нашим внутренним "я". Он играет важную роль в формировании нашей личности, влияет на наши эмоции и поведение на протяжении всей жизни. Луна символизирует наш внутренний мир, а лунный знак определяет, как мы выражаем и обрабатываем наши эмоции. Об этом рассказала ведический астролог Екатерина Дигина, пишет портал "Клопс".

Каждый лунный знак имеет свои особенности и влияет на нас по-разному. Например, лунный знак в Овне придает нам энергию, страсть и желание новых приключений, в то время как знак в Тельце делает нас устойчивыми, терпеливыми и способными продолжать двигаться вперед, несмотря на трудности. Лунный знак в Близнецах делает нас коммуникабельными, социальными и любознательными, а влияет на нашу эмоциональную стабильность. Различные лунные знаки могут делать нас более чувствительными и эмоциональными, как в случае с Раком, или более рациональными и уравновешенными, как в случае с Козерогом.