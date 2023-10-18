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Стало известно, какие дороги отремонтируют в Сыктывкаре в 2024-м году

Стало известно, какие дороги отремонтируют в Сыктывкаре в 2024-м годуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Стало известно, какие дороги отремонтируют в Сыктывкаре в 2024-м году. Об этом сообщают в городской администрации.

В столице Коми отремонтируют дороги на следующих улицах:

  • Коммунистической
  • Крутой
  • Первомайской
  • Морозова
  • Громова

В Эжве затеят ремонт дорог на улице Комарова. Также на двух улицах приведут в порядок дороги в поселке Краснозатонский, отремонтируют подъезд к кладбищу в Верхнем Чове.

Ранее мы писали о том, что строящаяся Республиканская инфекционная больница выросла до четвертого этажа. По завершению строительства здание будет 7-этажным, оснащенным необходимым медицинским оборудованием.

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