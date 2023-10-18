Стало известно, какие дороги отремонтируют в Сыктывкаре в 2024-м году
- 15:25 18 октября
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Сыктывкаре в 2024-м году. Об этом сообщают в городской администрации.
В столице Коми отремонтируют дороги на следующих улицах:
- Коммунистической
- Крутой
- Первомайской
- Морозова
- Громова
В Эжве затеят ремонт дорог на улице Комарова. Также на двух улицах приведут в порядок дороги в поселке Краснозатонский, отремонтируют подъезд к кладбищу в Верхнем Чове.
Ранее мы писали о том, что строящаяся Республиканская инфекционная больница выросла до четвертого этажа. По завершению строительства здание будет 7-этажным, оснащенным необходимым медицинским оборудованием.
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