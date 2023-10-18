Стало известно, какие дороги отремонтируют в Сыктывкаре в 2024-м году. Об этом сообщают в городской администрации. В столице Коми отремонтируют дороги на следующих улицах:

Коммунистической

Крутой

Первомайской

Морозова

Громова В Эжве затеят ремонт дорог на улице Комарова. Также на двух улицах приведут в порядок дороги в поселке Краснозатонский, отремонтируют подъезд к кладбищу в Верхнем Чове.