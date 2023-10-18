В небе над Сыктывкаром будет летать беспилотник
- 14:40 18 октября
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- Служба новостей
Согласно заказу Минцифры Коми, с 22 октября 2023 года по 30 октября 2023 года будет проводиться аэрофотосъемка и геодезические работы на территории города Сыктывкара.
Исполнителем работ является ООО "Горизонт", которое получило все необходимые согласования и разрешения для выполнения данного государственного заказа.
Основной целью этих работ является создание картосновы, которая будет использоваться для разработки градостроительных проектов, планирования развития территорий и проведения уточняющих кадастровых работ.
В указанный период в Сыктывкаре запланированы полеты беспилотника, преимущественно в дневное время. При этом полеты над аэропортом Сыктывкара не предполагаются. Предоставленная карта показывает зоны, где запланированы полеты.
Отметим, что недавно жителей столицы Коми взволновал неопознанный летающий объект, который как раз напоминал беспилотник. Его заметили в разных частях Сыктывкара, кружащим в небе. Объект даже попал на видео. Увидеть эти кадры можно в нашем Телеграм-канале.
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