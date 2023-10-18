В небе над Сыктывкаром будет летать беспилотник

Согласно заказу Минцифры Коми, с 22 октября 2023 года по 30 октября 2023 года будет проводиться аэрофотосъемка и геодезические работы на территории города Сыктывкара.

Исполнителем работ является ООО "Горизонт", которое получило все необходимые согласования и разрешения для выполнения данного государственного заказа.